La premier: "Ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro"

“Il caso Fazzolari? Io ritengo che questa cosa non sia mai esistita. Fazzolari dice che questa cosa non l’ha mai detta, e quindi si dà una notizia su una cosa che quando viene smentita da tutti gli interessati forse bisognerebbe prenderne atto. Invece qui si continua a parlare di cose che potrebbero non essere mai esistite, oppure si deve dare l’evidenza che siano esistite. Per me, quindi, il caso non esiste”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa organizzato al termine della riunione in Prefettura a Milano con i vertici delle forze dell’ordine, in merito all’articolo pubblicato dal quotidiano ‘La Stampa’ sulla proposta di insegnare l’uso delle armi a scuola che sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari. “Ognuno cerca di fare al meglio il suo lavoro, ma nessuno ha mai pensato neanche lontanamente una cosa come quella che è stata attribuita al sottosegretario Fazzolari. Quindi a me non pare una notizia da continuare a commentare”, ha concluso Meloni.

