Scoppia la polemica sul sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, dopo l’articolo pubblicato su La Stampa che gli attribuisce la volontà di creare “un progetto di insegnamento del tiro a segno nelle scuole”. Secondo il quotidiano torinese, Fazzolari avrebbe espresso la sua idea in un colloquio con il generale Franco Federici, consigliere militare del presidente del Consiglio.

La smentita: notizia totalmente inventata

“Sono veramente affascinato da come si riesca ad inventare una notizia e poi commentarla tutto il giorno. La notizia è totalmente inventata. Nessuno ha mai parlato di insegnare il tiro a segno nelle scuole, nessuno ha mai parlato di scuola e moschetto, e poi la stampa ha deciso di dedicare grandi spazi a questa notizia ed è arrivato pure alla bizzarra idea di intervistare uno psicologo su una notizia inventata”, ha detto il sottosegretario rispondendo ai cronisti davanti a Montecitorio.

Fazzolari ha spiegato di aver parlato con Federici di altre questioni attinenti l’addestramento degli uomini delle forze armate e dell’ordine; e la possibilità di creare un “canale privilegiato” per l’assunzione nelle forze armate, di chi pratica determinate discipline sportive. “Io penso che i ragazzi nelle scuole debbano fare sport – ha detto Fazzolari -. Io sono un appassionato di tiro, e devo dire che non è un’attività particolarmente impegnativa da un punto di vista fisico. Quindi è meglio che i ragazzi facciano nuoto, corsa, atletica. E’ meglio che facciano discipline sportive che li aiutino nella formazione fisica. Per tutto il resto ci sarà tempo quando saranno più grandi”.

Dopo la smentita Fazzolari annuncia la querela ‘La Stampa’

Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’attuazione del programma di governo, procederà per vie legali contro il quotidiano ‘La Stampa’ per l’articolo pubblicato oggi sul quotidiano. È quanto si apprende da fonti vicine al sottosegretario che in mattinata aveva già smentito il contenuto dell’articolo.

Bonaccini: “Governo Meloni eviti di ‘sparare’ sciocchezze”

“‘Insegniamo a sparare nelle scuole’: questa l’idea del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Fazzolari. Al Governo Meloni una preghiera: evitare di “sparare” sciocchezze. Alla scuola servono fondi, strutture, insegnanti meglio pagati, e diritto allo studio per tutti” Lo scrive sui propri canali social Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria Pd.

Conte: Fazzolari smentisce ma amore FdI per armi evidente

“C’era un virgolettato di Fazzolari. Vengo informato in tempo reale di una smentita, però attenzione, perché anche in campagna elettorale in Polonia gli amici di questa famiglia politica hanno presentato una proposta di legge. Crosetto spinge per le armi” in manovra, “c’era una misura per la caccia ai cinghiali, l’amore per le armi mi sembra evidente“. Così il leader M5S Giuseppe Conte intervenendo ad ‘Agorà’ su Raitre.

