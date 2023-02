Il presidente dei 5 stelle replica alla battuta del leader di Italia Viva al Pd sulle Regionali in Lombardia

Giuseppe Conte replica alla battuta fatta domenica da Matteo Renzi al Pd citando la nota canzone di Shakira. “Intendeva dire che prima di entrare in politica poteva permettersi una Twingo, adesso coi soldi dei sauditi la Ferrari”, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle. Il numero uno di Italia Viva, parlando delle prossime elezioni regionali in Lombardia, ha detto in un comizio a Milano, che il PD ha scambiato una Ferrari (lui e Calenda) con una Twingo.

