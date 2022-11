Il leader di Italia Viva conferma e rafforza l'alleanza con Calenda nella sua E-News: "La faremo prima di Natale"

Continua il matrimonio politico del Terzo Polo tra Italia Viva e Azione. A ribadirlo è il leader politico di Iv, Matteo Renzi, nella sua E-news. “Il Terzo polo muove i suoi primi passi sul territorio. Più ci dicono che siamo divisi, più dimostriamo che noi facciamo politica. Sta accadendo sulla vicenda regionali, sia in Lombardia che in Lazio. È accaduto sul posizionamento politico internazionale dell’Italia, con la piazza di Milano” e “accadrà sui temi della legge di bilancio”, sottolinea Renzi. “A tutti quelli che dicevano: con Azione litigherete prima di Natale, rispondo dicendo che faremo la federazione prima di Natale”, aggiunge Renzi.

L’Enews di questa settimana: il nuovo Mostro, la piazza di Milano, le regionali, l’assemblea di Italia Vivahttps://t.co/K1zxQ1VOXl — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 7, 2022

Assemblea di Iv il 4 dicembre a Milano

Nella sua newsletter Renzi ha dichiarato che sarà convocata “l’Assemblea Nazionale di Italia Viva domenica 4 dicembre 2022 a Milano”. Una data non casuale come spiegato dallo stesso leader: “Perché proprio il 4 dicembre? Perché saranno sei anni esatti dal referendum. E noi non proviamo vergogna per le battaglie che abbiamo fatto, anzi. Il titolo dell’assemblea sarà ‘Il Tempo è galantuomo'”, spiega Renzi.

“Nella mia introduzione proporrò che l’assemblea voti la nascita della federazione (con Azione, ndr) e un percorso politico che porti Renew Europe a essere nel 2024 un contenitore fondamentale per la sfida italiana in Europa e per il sogno europeista in Italia”, ha concluso l’ex premier.

