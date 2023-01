Il ministro degli Esteri sui recenti attacchi degli anarchici: "Tutti sostengano azione del governo contro la violenza"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce la linea dura scelta dal governo sia per quanto riguarda il regime di carcerazione dell’anarchico Alfredo Cospito sia per quanto riguarda i recenti attacchi a sedi istituzionali e diplomatiche avvenuti in Italia e all’estero. “Abbiamo confermato la volontà di non cedere a patti con chi usa la violenza come strumento di lotta politica. Ci auguriamo che tutte le forze politiche sostengano l’azione del governo contro la violenza organizzata nei confronti dello Stato e delle nostro sedi diplomatiche in giro per il mondo”, ha detto Tajani che sulla questione Cospito ha aggiunto: “E’ stato trasferito al carcere di Opera per garantire la sua sicurezza sanitaria ma questo non ha cambiato il regime carcerario del detenuto”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata