Il vicepremier in conferenza stampa coi ministri di Giustizia Nordio e Interni Piantedosi

Il regime detentivo di Alfredo Cospito non cambia. Lo ha riferito il vicepremier Antonio Tajani durante una conferenza stampa convocata proprio sulla situazione del detenuto in sciopero della fame da oltre 100 giorni contro il 41 bis a cui è sottoposto.

“Il signor Cospito ieri è stato trasferito al carcere di Opera per garantire la sua sicurezza sanitaria ma questo non ha cambiato il regime carcerario del detenuto”, le parole del ministro degli Esteri, che si è presentato davanti ai giornalisti assieme ai colleghi dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio.

“La scelta è stata fatta perché Opera ha la struttura sanitaria più efficiente d’Italia in ambito carcerario ma – ripeto – il regime detentivo del detenuto Cospito non è cambiato. Poi la magistratura prenderà le sue decisioni”, ha aggiunto Tajani.

Tajani: “Governo non cede a patti coi violenti”

“Ieri abbiamo riferito al Cdm sia sulla vicenda Cospito che sulla vicenda che riguarda gli attacci dei movimenti anarchici in Italia e all’Estero contro il personale diplomatico e le sedi diplomatiche italiane. Abbiamo confermato la volontà di non cedere a patti con chi usa la violenza come strumento di lotta politica. Ci auguriamo che tutte le forze politiche sostengano l’azione del governo contro la violenza organizzata nei confronti dello Stato e delle nostro sedi diplomatiche in giro per il mondo”, ha detto ancora il vicepremier.

