Bagarre alla Camera dopo le dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia

Opposizioni unite contro le parole pronunciate nell’aula della Camera dal deputato FdI Giovanni Donzelli, durante la discussione sulla commissione Antimafia. “Ci sono molte ragioni per le quali potremmo invitare l’onorevole Donzelli a vergognarsi – ha attaccato dal Pd Peppe Provenzano – Ne voglio sottolineare due: la prima, che l’intervento che ha appena rivolto e le accuse all’opposizione non c’entravano nulla e la seconda è perché sta sporcando un momento di grande unità che questo Parlamento ha il dovere di costruire sui temi della lotta alla mafia, le chiedo presidente di richiamare l’onorevole Donzelli al rispetto della sua funzione e di noi che siamo in quest’Aula”. “Mentre parlava con i mafiosi, Cospito incontrava anche i parlamentari Pd”, la frase incriminata del deputato di Fratelli di’italia.

