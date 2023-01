Il deputato di Fratelli d'Italia ha parlato dopo la bagarre in Aula

“Tra chi mette le bombe e la giustizia italiana io sto con la giustizia italiana che il mio partito sia al Governo o all’opposizione. Se chiederò scusa per le parole pronunciate da me in Aula? No, io mi auguro che la sinistra italiana chieda scusa per aver balbettato sul caso Cospito” così il coordinatore nazionale di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli fuori da Montecitorio.

