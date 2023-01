La premier alla presentazione del Progetto 'Polis-Casa dei servizi digitali' di Poste Italiane

A cento giorni dal suo insediamento a Palazzo Chigi, la premier Giorgia Meloni parla di questi tre mesi di governo e delle prospettive future dell’esecutivo da lei guidato. “Noi vogliamo unire l’Italia e garantire a tutti i cittadini, indipendentemente da dove vivono e lavorano, lo stesso diritto ad accedere ai servizi in maniera semplice e veloce”, ha detto la presidente del Consiglio intervenendo alla presentazione del ‘Progetto Polis’ di Poste italiane, alla Nuvola, all’Eur, dove sono presenti circa 7mila primi cittadini. “Non ci rassegnammo all’idea che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, territori e servizi di serie A e territori e servizi di serie B: vogliamo una sola Italia con servizi e diritti uguali per tutti – ha aggiunto – Una sola Italia in cui lo Stato e le sue articolazioni si mettono al servizio dei cittadini invece di considerare che i cittadini siano al servizio, che non si arrende allo spopolamento delle aree interne e nella quale nessuno possa sentirsi escluso o figlio di un Dio minore, che lavora insieme per essere più moderna e sostenibile”.

Il Presidente @GiorgiaMeloni interviene alla presentazione del #ProgettoPolis-Casa dei servizi digitali di Poste Italiane

La diretta https://t.co/5GS8QUIc3w — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) January 30, 2023

Obiettivo è remare tutti in stessa direzione

“Sono orgogliosa di essere qui nel giorno in cui sono 100 giorni che ho l’onore di guidare questa nazione“, ha continuato Meloni che ha poi aggiunto: “Remare tutti nella stessa direzione è l’obiettivo che ci diamo”, ha aggiunto. “Sono fiera di essere a questa iniziativa nel centesimo giorno in cui ho l’onore di guidare il governo di questa nazione. Il tempo è la chiave attorno alla quale ruota la nostra esperienza. Prendersi il tempo per fare scelte strategiche, non farsi rincorrere dal presentismo, dall’ansia di prestazione, dalla necessità di far parlare di sé ogni giorno. Ho il grande obiettivo di dare all’Italia un governo che duri cinque anni, che sappia che il medio periodo è quello per dare le risposte più efficaci”, ha spiegato la premier.

