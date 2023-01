Per Tajani il bilancio è "senz'altro positivo", spiega a LaPresse. Stessa cosa per Silvio Berlusconi. Le sfide, il cronoprogramma e quel che resta da fare

Cento giorni di governo per Giorgia Meloni e la sua maggioranza. Traccia un bilancio “positivo”, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una intervista al Messaggero e dice: “Mi sembra che i primi passi dell’esecutivo siano andati nella direzione giusta. E comunque gli obiettivi della nostra coalizione e del Governo riguardano l’intera legislatura”. “Non ho critiche specifiche da fare. Ci vuole sempre, per lavorare bene insieme, un minim odi rodaggio”.

Parlando dell’appuntamento con le urne per il rinnovo di Giunta e Consigli della Lombardia e del Lazio, Berlusconi fa sapere di essere “fiducioso nel Lazio prevalga la voglia di cambiare dopo anni di immobilismo, Francesco Rocca e i candidati di Forza Italia, sono una garanzia di cambiamento e di buon governo del centro-destra. Sono anche fiducioso che il voto in Lombardia continui a premiare i nostri trent’anni di buongoverno”.

Il giudizio sui primi 100 giorni del governo Meloni di Tajani è “senz’altro positivo, nonostante abbia mosso i suoi primi passi in piena sessione di bilancio, all’interno di una situazione economica difficile, con l’inflazione in crescita, il prezzo dell’energia in ascesa e con la pandemia non ancora debellata”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, protagonista ieri assieme alla premier della missione in Libia, interpellato da LaPresse sull’operato dell’esecutivo. “Si è subito tracciato un percorso virtuoso – sottolinea Tajani -, ora è necessario andare avanti, consapevoli che questo è un esecutivo di lunga durata. Siamo dunque chiamati a centrare tutti gli obiettivi prefissati”.

Altri pareri sul governo

“Sono stati giorni nel complesso molto positivi e tutti gli indicatori lo confermano: dallo spread in discesa, alla Borsa che sale, ai dati di crescita del Pil. Ma quello che ci rende più fieri è l’alta fiducia di famiglie e imprese: hanno capito che ci muoviamo solo nell’interesse della nazione, senza compromessi”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario all’Attuazione del programma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata