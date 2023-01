La presidente del Consiglio in merito agli ultimi attacchi degli anarchici che hanno colpito le istituzioni

Continua la mobilitazione per Alfredo Cospito, anarchico detenuto in regime di 41 bis e in sciopero della fame da ottobre 2022. Dopo gli attacchi che hanno colpito, tra i diversi obiettivi, l’ambasciata italiana a Berlino e il consolato generale a Barcellona, Giorgia Meloni ha ribadito la linea dura che intende mantenere il governo. “Lo Stato non si deve fare intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari”, ha detto la presidente del Consiglio prima di andare alla presentazione del ‘Progetto Polis’ di Poste Italiane, al centro congressi ‘La Nuvola’, a Roma.

