Il candidato alla segreteria dem dice che il partito è aperto a tutti ma Giarrusso "dimostri di accettare regole e percorso" del Pd

Dopo l’annuncio di Dino Giarrusso, ex Iena ed ex 5 Stelle, sul suo ingresso nel Pd, sono piovute piogge di critiche. A lui, che negli anni ha attaccato anche duramente il Pd, ma anche a Bonaccini, poiché l’annuncio è arrivato dal palco della sua convention a Milano. Bonaccini è il candidato più quotato per diventare nuovo segretario del Partito democratico. “Siamo un partito aperto a chiunque e se Dino Giarrusso vorrà iscriversi al pd prima di tutto chieda scusa a chi ha ferito in passato e soprattutto dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito“, ha detto Bonaccini oggi intervenendo alla sua convention programmatica a Milano.

