L'ex Iena ed ex 5 Stelle lo ha annunciato dal palco di Milano

L’ex Iena ed ex esponente dei Cinquestelle Dino Giarrusso entra nel Partito democratico. “Immagino che qualcuno si stupirà per la mia presenza qui, ma annuncio ufficialmente oggi il mio ingresso nel Partito democratico. E lo annuncio con grande gioia. Con grande orgoglio entro rispettosamente in punta di piedi in una casa che esiste da tempo, con l’umiltà di chi rispetta fortemente chi questa casa l’ha costruita da tempo”, le parole dell’europarlamentare nel corso della convention programmatica ‘Energia popolare’, organizzata a Milano da Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Pd.

