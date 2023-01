Lo ha detto a LaPresse l'europarlamentare: "Bene commissione Salute"

“L’aumento delle patologie respiratorie ha determinato una carenza di farmaci soprattutto per quel tipo di malattie, certamente l’Europa si sta ponendo questo problema, anche perché l’Europa purtroppo non è più autosufficiente, ha esportato la produzione di farmaci all’estero, in paesi spesso extraeuropei, e quindi perduto la sua autonomia e la sua indipendenza”. Così l’europarlamentare del Pd Alessandra Moretti a LaPresse. “L’Europa deve ritornare a essere indipendente dal punto di vista della produzione farmaceutica, ci deve essere quindi una strategia sanitaria vera, dobbiamo andare verso un’Europa della salute – rimarca -. L’Europa deve ritornare a mettere al centro della propria azione legislativa la salute in favore di tutti i cittadini, una salute pubblica di qualità e un accesso ai farmaci per tutti e soprattutto a prezzi accessibili. Per fare questo noi abbiamo proposto una centrale di acquisti comuni, per esempio, quindi stoccaggi comuni, perché la pandemia ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, e quindi dobbiamo mettere insieme tutte le risorse proprio per garantire questo diritto fondamentale dei cittadini europei”. All’Europarlamento “finalmente siamo riusciti a realizzare la sottocommissione alla Salute, quindi la salute non sarà più inglobata nella commissione Ambiente, ma avrà una sua dignità”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata