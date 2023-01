Il candidato del centrosinistra e M5S: "Va riorganizzato il sistema"

“La prima cosa da fare è certamente un provvedimento di emergenza sulle liste d’attesa, perché il problema c’è, è enorme e non lo si risolve in queste settimane con piccoli tentativi. Va proprio riorganizzato il sistema”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento a Milano, a chi gli chiedeva che cosa farebbe subito nel caso in cui venisse eletto. “Poi mi piace pensare al fatto di spostare gli uffici del presidente della Giunta in spazi vuoti di proprietà Aler regionale, perché credo che dobbiamo togliere proprio la dimensione del potere dei palazzi chiusi. E questo conviene a chi gestisce le cose”.

