Il candidato del centrosinistra e M5S a margine di un evento elettorale a Milano

“Io credo che Regione Lombardia voli molto basso in questi anni. Non va a prendere i fondi europei, non li usa bene, non mette a disposizione le risorse che ci sono per sostenere la società in tutte le sue articolazioni e in tutta la sua dimensione anche di voglia di fare, le comunità locali. Quindi, credo che ci voglia una Regione Lombardia molto più ambiziosa rispetto a quello che è stata fin qui. Quello regionale è stato un governo palesemente inadeguato”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del M5S alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento a Milano.

