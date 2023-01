Il candidato del centrosinistra e Movimento 5 Stelle: "È chiaro che la sfida è tra me e Fontana"

Gli appelli al voto disgiunto “sono un segnale di speranza, perché io sono convinto del fatto che tanti elettori del Terzo polo alla fine per cambiare sceglieranno me in ragione del fatto che oggettivamente la partita è sempre di più – e questo è sempre più chiaro – tra me e Fontana“. Lo ha detto il candidato del centrosinistra e del M5S, Pierfrancesco Majorino, a margine di un evento a Milano. Anche Letizia Moratti fa appello al voto disgiunto? “Ognuno giustamente fa la sua parte, ci mancherebbe. È chiaro che la sfida è tra me e Fontana, ma lo dico con grande rispetto. Peraltro Letizia Moratti è una figura del centrodestra lombardo che ha una sua storia, non mi permetterei mai di minimizzare le sue riflessioni”, ha aggiunto

