Il sindaco di Milano: "Il governo? Sembra nessuno sia responsabile"

Si parla ancora dello Stadio di San Siro a Milano. “Dello stadio parleremo con i fatti come sempre. Sullo stadio sto zitto fino a dopodomani perché domani portiamo in Giunta il risultato del dibattito pubblico e le azioni che ci suggeriscono. Dobbiamo prima esaminarle in Giunta, dirò quello che faremo, ma non c’è nulla di nuovo nel nostro operato. Noi andiamo avanti e continueremo ad andare avanti a lavorare per il nuovo stadio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a margine della presentazione a Palazzo Marino del protocollo con la Rai ‘No women no panel’. Le parole del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, hanno chiarito il contesto? “Non saprei dire, anche perché sembra che nessuno sia responsabile”, ha risposto Sala, in riferimento a quanto detto da Sangiuliano sul fatto che il Governo non ha possibilità di mettere alcun vincolo

