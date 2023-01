Il presidente del Senato: "Tocca al comune decidere"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha parlato del tema San Siro a Milano che da anni è al centro di un acceso dibattito sia in comune che a livello nazionale. “Su San Siro non c’è nessun dibattito, nessuno nel governo ha mai sostenuto che ci sia la possibilità di apporre il vincolo all’abbattimento di San Siro o alla costruzione di un nuovo stadio, Sgarbi non ha una delega per farlo. Sgravi è Sgarbi, lo conosciamo tutti. Però non c’è alcun contrasto. La sovrintendenza si è già espressa a suo tempo dicendo che non c’è un vincolo. Io credo che San Siro non vada abbattuto e che allo stesso tempo sia opportuno che Milano abbia uno stadio nuovo”, ha detto La Russa a margine dell’evento ‘Lombardia al voto’, organizzato da Fratelli d’Italia in vista delle elezioni regionali. “Quello che è importante è che nessuno deve nascondersi dietro ad un dito: tocca al comune decidere. Io rispetterò la decisione del comune: se vuole abbattere San Siro, lo dica. Vuole mantenere San Siro e non costruire uno stadio nuovo? Lo dica. Se vuole mantenere San Siro e costruire un nuovo stadio, lo dica. L’unica cosa che non può fare Sala è nascondersi dietro ad un dito: in attesa delle elezioni, deve dire cosa intende fare. Il governo non c’entra niente”, ha concluso il presidente del Senato.

