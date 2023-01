Il ministro "Sapere che stasera un mafioso non dormirà nel suo letto mi rende soddisfatto"

Matteo Salvini sull’arresto di Messina Denaro. “Sapere che stasera un mafioso non dormirà nel suo letto mi rende soddisfatto del lavoro delle forze dell’ordine”. Così il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini sull’arresto del boss Matteo Messina Denaro, aprendo la campagna elettorale della Lega in Lazio allo Spazio 900, a Roma. “Sono garantista con chi merita di essere tutelato dal garantismo e sono contro la pena di morte e resto contro la pena di morte, perchè alla barbarie non si risponde con la barbarie, anche se pensando alla cattiveria e alla brutalità di certe persone mi vengono altri pensieri“, aggiunge il leader della Lega.

