Il candidato del Centrosinistra: "Gli anni in cui è stato manager all'ospedale Sant'Andrea i peggiori"

(LaPresse) “Gli anni in cui Rocca è stato manager all’ospedale Sant’Andrea sono stati i peggiori. Non solo ha lasciato 78 milioni di disavanzo ma complessivamente il disavanzo regionale ammontava a 1,6 miliardi ed è ciò che ha comportato una lunga stagione di lacrime e sangue, per cui su questi argomenti io non accetto lezioni da Rocca”. Così il candidato del Centrosinistra e assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato risponde al candidato del centrodestra margine della conferenza stampa di presentazione della lista dei candidati di +Europa, Radicali Italiani e Volt a sostegno della sua candidatura alle elezioni regionali.

