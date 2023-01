Il leader della Lega apre la campagna elettorale in Lazio

“Accogliamo tutti, estendiamo i diritti ma gli italiani“. Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini rispolvera il vecchio motto caro alla destra romana per aprire la campagna elettorale per le prossime regionali nel Lazio, del candidato Franesco Rocca. Un appuntamento che si è tenuto nel quartiere dell’Eur a Roma alla presenza di ex esponenti di Casa Pound come Mauro Antonini oggi candidato nelle file della Lega a sostegno di Roa.

