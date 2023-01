Il virologo candidato con Majorino: "Sarà la coalizione a valutare"

“Io assessore alla Sanità? Do mia disponibilità in caso di vittoria, sarà la coalizione a valutare”. Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, candidato indipendente nella lista civica del candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino alle prossime Regionali in Lombardia, a margine di un evento elettorale.

