"Superate le diffidenze" di Giuseppe Conte sul nome del candidato dem

Dopo il sì all’alleanza con il centrosinistra c’è ora il via libera del Movimento 5 Stelle anche sul nome dell‘esponente dem Pierfrancesco Majorino come candidato comune alla presidenza della Regione Lombardia alle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. Lo apprende LaPresse da fonti regionali del Movimento. Il ‘sì’ di Giuseppe Conte non sarebbe ancora ufficiale ma nelle prossime ore il coordinatore lombardo del Movimento, Dario Violi, incontrerà Majorino per chiudere gli ultimi punti dell’accordo. “Superate le diffidenze” sull’europarlamentare dem che potevano essere legate allo scandalo Qatar-Ue, ora i 5 Stelle chiederanno garanzie di trasparenza e legalità anche sui candidati che comporrano le liste delle coalizione. Sarebbero questi, infatti, gli ultimi nodi da sciogliere, prima del semaforo verde all’accordo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata