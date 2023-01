Il candidato di sinistra alle Regionali: "Oggi si dice se vuoi essere curato presto, devi pagare"

“Abbiamo bisogno una grande svolta dopo 28 anni su temi essenziali, il primo è la sanità. La sanità di oggi è diventata discriminatoria, a chi è in lista d’attesa si dice se vuoi essere curato in tempi accettabili devi fare una cosa: pagare”. Così il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, appoggiato anche dai 5 Stelle, a margine di un’iniziativa elettorale in vista delle elezioni regionali in Lombardia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata