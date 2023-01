Nell'udienza del processo a Palermo interverranno come testimoni Giuseppe Conte, Luciana Lamorgese e Luigi Di Maio

Nuova udienza in aula bunker a Palermo per Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona per il caso Open Arms. Oggi le testimonianze di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese.

All’arrivo in aula, Salvini ha scritto su Facebook: “Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’aula bunker dell’Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open Arms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l’Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge. Sono attesi come testimoni dell’accusa Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, non ci annoieremo”.

