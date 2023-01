Nuova udienza del processo in cui Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona

Nuova udienza a Palermo per il processo Open Arms, che vede il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini imputato di sequestro di persona per avere bloccato lo sbarco di 147 persone dalla nave della ong spagnola nel 2019, quando ricopriva il ruolo di ministro dell’Interno. In aula, come testimoni dell’accusa, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio (allora rispettivamente presidente del Consiglio e ministro degli Esteri) e Luciana Lamorgese.

All’arrivo in aula, Salvini ha scritto su Facebook: “Oggi sono per l’ennesima volta a Palermo, nell’aula bunker dell’Ucciardone famosa per i maxiprocessi contro i mafiosi, per il processo Open Arms. Rischio fino a 15 anni di carcere per aver difeso l’Italia e i suoi confini, salvando vite e facendo rispettare la legge. Sono attesi come testimoni dell’accusa Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Luciana Lamorgese, non ci annoieremo”.

L’organizzazione non governativa spagnola, costituitasi parte civile nel processo, ha chiesto di acquisire nel fascicolo dibattimentale l’esposto denuncia nei confronti dell’equipaggio del sottomarino Venuti della marina militare per omissione di soccorso e rifiuto d’atti d’ufficio. Il presidente del collegio si è riservato la decisione sull’acquisizione dell’esposto. In vista dell’udienza, aveva twittato: “Sono 7 anni che le Ong del mare vengono indagate, diffamate, ostacolate, bloccate, eppure finora l’unico indagato è l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Siamo a Palermo per il processo a suo carico, testimoni Conte, Di Maio, Lamorgese. La verità è una: noi salviamo vite”.

