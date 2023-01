La candidata M5S. "Bisogna ripartire dalla raccolta differenziata integrale"

(LaPresse) “Sulla questione dell’inceneritore nessun fanatismo, solo argomenti. Venti sindaci del Lazio hanno scritto a Gualtieri per essere ascoltati. I rifiuti non possono essere un problema né un’opportunità per qualcuno che vuole speculare. Bisogna ripartire dalla raccolta differenziata integrale. L’incenerimento è l’ultima spiaggia”,. Lo ha detto la candidata per il Movimento 5 Stelle alle regionali del Lazio Donatella Bianchi in conferenza stampa nella sede M5S a Roma. “Un impianto operativo nel 2026 ma realizzato con le competenze straordinarie per il Giubileo 2025. Un impianto che dovrebbe lavorare per almeno 20 anni per ripagare i costi. Mi sembra una follia” ha aggiunto la giornalista e attivista per l’ambiente.

