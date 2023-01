Il leader M5S: "L’automobile nelle fasce più basse sono costretti a prenderla ogni giorno"

(LaPresse) – “Siamo sorpresi dall’incoerenza di questo Governo e dall’inadeguatezza. Il Governo ha detto delle stupidaggini sesquipedali come il fatto che il caro benzina riguarda alcune fasce della popolazione. Forse non conoscono il parco macchine. L’automobile ce l’hanno tutti e ci sono cittadini che pur appartenendo nelle fasce più basse sono costretti a prenderla ogni giorno. Un Governo fuori dalla realtà”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in conferenza stampa per la presentazione della candidata alla Regione Lazio Donatella Bianchi. “Venirci a dire che non avevano promesso di abbassare le accise è una presa in giro fantozziana. Ne risponderanno ai cittadini” ha aggiunto l’ex Presidente del Consiglio.

