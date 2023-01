Voto online per chi ha inabilità personali, per gli anziani, per chi ha difficoltà ad andare ai gazebo e per chi sta all’estero

Le quattro mozioni congressuali Pd, secondo quanto si apprende, avrebbero raggiunto l’accordo sulle regole del congresso e il voto on line ‘ristretto’.

Voto online per chi ha inabilità personali, per gli anziani, per chi ha difficoltà ad andare ai gazebo e per chi sta all’estero. Questo, secondo quanto si apprende, i termini dell’accordo che sarebbe stato trovato dagli sherpa delle quattro mozioni congressuali Pd.

Commissione congresso stabilirà modalità voto on line

Sarà la commissione nazionale congresso a definire le modalità del voto on line ‘ristretto’ per le primaie Pd. Questo, secondo quanto si apprende, i termini dell’accordo che sarebbe stato trovato dagli sherpa delle quattro mozioni congressuali Pd.

Fonti Nazareno confermano accordo: “Sostanzialmente ci siamo”

“Ci siamo, sostanzialmente ci siamo”. Così fonti del Nazareno confermano l’accordo raggiunto dalle quattro mozioni congressuali Pd sulle regole per le primarie e il voto on line.

