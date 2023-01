Il videomessaggio per il 2023 della presidente del Consiglio

“Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e ottimismo. Il governo farà la sua parte ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità di risollevare questa nazione”. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per Capodanno sui social.

