La presidente del Consiglio ha realizzato un videomessaggio social per Capodanno

Giorgia Meloni fa gli auguri per il 2023 sui social, con un videomessaggio. “Un grande augurio a tutti gli italiani per un 2023 di orgoglio e ottimismo. Il governo farà la sua parte ma vorrei che ci credeste con noi, con me, nella possibilità di risollevare questa nazione” ha detto Meloni, ringraziando poi Papa Francesco per i suoi auguri e ricordando Papa Ratzinger. “Voglio ringraziare particolarmente Sua Santità Papa Francesco – ha detto – per l’augurio che ha rivolto al Governo in un giorno particolare, che è il primo dell’anno, e a poche ore dalla scomparsa di un altro grande pontefice, Benedetto XVI, un gigante della fede e della ragione che mancherà a tutti”.

