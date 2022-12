La ministra per le Disabilità commenta la legge di Bilancio lasciando Palazzo Chigi

“Mi devo dire soddisfatta perché nonostante fosse una manovra difficile, in un contesto economico difficile, abbiamo per il mondo della disabilità dato dei segnali importanti. Certamente è un punto di partenza”. Così la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, lasciando Palazzo Chigi al termine del consiglio dei ministri. “Mi auguro che nei prossimi mesi e anni di mandato si possa fare sempre di più”, ha proseguito: “Il segnale sulle borse di studio per i giovani studenti universitari con disabilità è un piccolo passo ma un segnale di rispetto per chi si impegna e studia”.

