Slitta l’approdo in aula della manovra. La conferenza dei capigruppo ha ridefinito i tempi dell’esame del provvedimento alla Camera: il testo è atteso in aula giovedì alle 8. Sono previste tre ore di discussione generale con voti non prima delle 11. Il Governo al termine della discussione generale dovrebbe porre la questione di fiducia.

