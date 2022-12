La premier alla Camera in vista del Consiglio europeo

(LaPresse) – “La rotta del Mediterraneo centrale per la prima volta è stata considerata prioritaria in un documento della Commissione europea. Non era mai accaduto e non sarebbe accaduto se l’Italia non avesse posto con determinazione due questioni: il rispetto della legalità internazionale e la necessità di affrontare il fenomeno delle migrazioni a livello strutturale”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Continuiamo a essere convinti – aggiunge – che occorra passare dal dibattito sul tema della redistribuzione a quello sulla difesa comune dei confini esterni dell’Ue: serve un quadro di collaborazione basato su flussi legali e un’incisiva azione di prevenzione e contrasto di quelli irregolari, fermando le partenze e lavorando a una gestione europea dei rimpatri”.

