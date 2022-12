L'intervento della presidente del Consiglio alla Camera in vista del Consiglio europeo

“L’obiettivo di questo Governo è avere piuttosto che più Europa in Italia, più Italia in Europa. Con pari dignità con gli Stati membri”. La premier Giorgia Meloni lo ha detto nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Significa non limitarsi a ratificare scelte a valle, ma contribuire a definire quelle scelte a monte”, ha aggiunto Meloni.

