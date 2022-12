La deputata dem nell'evento 'Parte da Noi' a Roma

Elly Schlein attacca Matteo Renzi nel corso dell’evento ‘Parte da Noi’ al Monk, a Roma. “Ha lasciato macerie e se n’è andato a fare altro. Non capisco perché siano tanto interessati a dire al Pd che cosa fare. Chi sta gia ammiccando con la destra non può dirci come costituire la sinistra“, ha spiegato la deputata dem.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata