La deputata dem ha ufficializzato la sua candidatura alla segreteria con un evento a Roma

Elly Schlein lancia la corsa alla segreteria del Pd nel corso dell’evento ‘Parte da Noi’ al Monk, a Roma. “Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd“, ha spiegato la deputata dem. “‘Parte da Noi’. Ed è un noi che non è escludente, chi arriva oggi arriva alla pari. Noi vogliamo far partire un percorso collettivo plurale“, ha detto anche Schlein

