La deputata nel corso dell'evento 'Parte da Noi' a Roma: "Non siamo qua per una resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo partito"

Elly Schlein ufficializza la propria candidatura alla segreteria del Pd. La deputata 37enne ha fatto l’annuncio oggi, domenica 4 dicembre, nel corso dell’evento ‘Parte da Noi’ al Monk di Roma. “Non siamo qua per fare una partita da resa dei conti identitaria, ma per fare il nuovo Pd“, ha detto Schlein: un partito volto all’obiettivo di “cambiare il modello di sviluppo neoliberista che si è rivelato insostenibile. Si nutre delle diseguaglianze e distrugge le risorse”.

Al centro del programma di Schlein il lavoro, che deve “tornare tema centrale”, ma anche la giustizia sociale e quella climatica: “Diseguaglianze, clima e precarietà. Tre sfide sociali che le destre non nominano mai, è come se vivessero in un altro Paese”. Il governo presieduto da Giorgia Meloni, ha aggiunto la candidata, “ha mostrato il volto della peggiore ideologia di destra di questo Paese“. “Non ce ne facciamo nulla di una leader donna che non aiuta le altre donne e non ne difende i diritti a prescindere da quelli sul proprio corpo”, ha precisato.

Ha dunque dichiarato che questa settimana riprenderà la tessera del Pd “per rispetto verso questa comunità e per gettare il cuore oltre l’ostacolo e guardare al futuro”, prima di annunciare la candidatura: “Se lo facciamo insieme io ci sono, non mi tiro indietro, costruiamo insieme questa candidatura per dimostrare che io posso diventare la segretaria del nuovo Pd. Insieme a voi voglio diventare la segretaria del nuovo Pd“. In conclusione dell’evento la deputata ha cantato ‘Bella Ciao’ con i militanti.

