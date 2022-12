La deputata dem ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del partito con un evento a Roma

Elly Schlein ha scelto Roma per lanciare la sua candidatura al congresso del Pd. “Lavoreremo per un partito aperto, plurale. Lavoreremo insieme per l’unità anche se non dovessi diventare la prima donna segretaria del Pd. Non ci sarà una mia corrente”, ha detto la deputata dem parlando a margine dell’evento ‘Parte da Noi’ in corso al Monk, a Roma. Sulle alleanze ha poi rilanciato: “Ora concentriamoci su quello che il Pd deve diventare. Per quanto riguarda le altre opposizioni ci sono temi su cui possiamo già cominciare a lavorare a un fronte comune”.

