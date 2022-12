Il vicesegretario dem: "Non è questo il momento di ridurre tutto a dire chi sta con chi"

“Ho ascoltato con grande interesse. Ho trovato tanti punti in comune che bisogna far vivere in questa fase costituente. Ma proprio per rispetto delle tante idee che ho ascoltato, dico che non è questo il momento di ridurre tutto a dire chi sta con chi“. Così Peppe Provenzano, vice segretario del Pd, a margine dell’evento promosso da Elly Schlein, candidata alla segreteria dem.

