Il vicempremier: "Io cerco di pagare solo in contanti, perché a me piace andare a prelevare al bancomat"

Nuova polemica sui pagamenti con il Pos e sull’innalzamento del limite mimino per accettare il pagamento elettronico: il ministro delle Infrastrutte e vicepremier Matteo Salvini ha definito ‘rompiscatole‘ chi paga pochi euro con bancomat e carte di credito. “Sui 60 euro per i pagamenti elettronici io sono un liberale, ognuno deve essere libero di pagare come vuole. Se uno vuole pagare due euro il caffè con la carta di credito è solo un rompiscatole. Io cerco di pagare solo in contanti, perché a me piace andare a prelevare al bancomat”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata