Il ministro degli Esteri ha parlato a margine del ministeriale Esteri della Nato a Bucarest, in Romania

Antonio Tajani parla della guerra in Ucraina. A proposito della situazione dell’energia in Ucraina, “l’Italia ha già fatto molto, soprattutto per tutelare la rete infrastrutturale, elettrica, e non solo in Ucraina. Abbiamo già inviato 5 gruppi elettrogeni, abbiamo inviato circa 51 tonnellate di materiale elettrico di varia natura e 400 commutatori automatici, tutto materiale che serve a tenere in vita la rete che trasporta l’elettricità in Ucraina. In più abbiamo offerto la disponibilità della nostra Protezione civile, che è forse – ho detto testualmente – una delle migliori al mondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando a margine della ministeriale Esteri della Nato a Bucarest, in Romania. Tajani ha spiegato che quella offerta è “una collaborazione anche con l’ambasciata ucraina in Italia, per fornire il nostro saper fare, per fornire esperienza, per aiutare per esempio tutti gli sfollati, per intervenire laddove anche si può ricreare una rete elettrica e impedire che ‘il generale inverno’ venga utilizzato dai russi per fare danno alla popolazione civile e creare difficoltà all’Ucraina e incrementare anche il numero di sfollati dall’Ucraina verso altre parti d’Europa, cioè la Polonia, l’Ungheria, la Romania, la Moldavia”.

“Dobbiamo assolutamente fare in modo che tutto ciò che noi europei siamo in grado di fornire venga fatto. Noi abbiamo, ripeto, fra le altre cose, un grande saper fare della nostra Protezione civile, che ha dimostrato anche nelle più recenti, drammatiche, situazioni nel nostro Paese di essere veramente all’avanguardia per capacità, per organizzazione, per intelligenza, per qualificazione delle donne e degli uomini”, ha proseguito Tajani. “Quindi – ha concluso il titolare della Farnesina – la mettiamo a disposizione anche dell’Ucraina per in qualche modo sopperire alle carenze che possono esserci”.

