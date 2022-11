La guerra in Ucraina e le azioni della Cina al centro dei colloqui

Prende il via a Bucarest la riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi membri della Nato. Si tratta del primo evento della Nato che si tiene in uno Stato del fianco orientale, considerato la prima linea di difesa dell’Alleanza dall’inizio dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina il 24 febbraio 2022. Al vertice l’Italia è rappresentata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Al centro dei colloqui le misure per rafforzare la difesa e la deterrenza sul fianco orientale nel contesto della guerra in Ucraina; l’aumento del sostegno degli alleati a Kiev; la lotta alle minacce ibride; una discussione su come gestire le sfide a lungo termine generate dalle azioni della Cina e il rafforzamento della resilienza della comunità euro-atlantica, anche in campo energetico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata