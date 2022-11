Così il leader di Noi Moderati; "Dobbiamo approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre"

“E stato un lavoro proficuo, abbiamo individuato un calendario per approvare la legge di bilancio entro il 31 dicembre. Ognuno cercherà di rafforzare i propri punti fondamentali, come per noi quello delle famiglie. O gli aiuti alle imprese alle assunzioni”. Così ha parlato della manovra il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, che poi ha aggiunto: “Ci siamo dati un metodo di lavoro comune che vedrà lavorare insieme la maggioranza in Parlamento”.

