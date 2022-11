Il tetto al contante è a 5000 euro: la manovra è stata bollinata

Bollinata la manovra, che passa a 174 articoli. All’interno, resta l’obbligo di Pos oltre i 60 euro. Ieri era scoppiata la polemica per la modifica: nelle ultime misure del governo Draghi era obbligatorio accettare pagamenti elettronici per qualsiasi importo, il governo aveva poi parlato del limite di 30 euro per poi portarlo da 30 a 60 euro. Ieri Palazzo Chigi aveva detto che era in corso un’interlocuzione con l’Ue sull’argomento.

All’articolo 69 della bozza si legge infatti che “al comma 3-bis, secondo periodo, le parole ‘1000 euro’ sono sostituite dalle seguenti ‘5000 euro’. All’articolo 15, comma 4-bis […] le parole ‘di qualsiasi importo’ sono sostituite dalle seguenti: ‘di importo superiore a sessanta euro'”.

Anche sul tetto al contante, dunque, il limite resta quello annunciato dal governo: cioè cinquemila.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato la legge di bilancio autorizzando, dunque, la trasmissione alle Camere.

