Il ministro dell'Economia da Milano parla della legge di Bilancio: "Azione schiacciata sul caro energia"

Il ministro Giorgetti torna sulla manovra, in discussione in Aula in questi giorni. “Nella legge di bilancio in modo responsabile e coraggioso abbiamo destinato risorse alla proroga e al rafforzamento delle misure contrasto al caro-energia nel primo trimestre 2023. E sottolineo proroga e rafforzamento” ha detto il ministro dell’Economia intervenendo al Pirelli Hangar Bicocca in occasione dell’evento ‘Lombardia 2030’. Il ministro Giorgetti sottolinea l'”accento” posto dal governo Meloni, sulla politica per la famiglia “che rappresenta una novità”.

“Dalla scorsa estate si è diffuso un elevato livello di incertezza che sembra propagarsi in questa parte finale dell’anno e sul prossimo.Non solo Italia ma a livello europeo e globale “, ha detto. “Senza il contributo determinante delle forze vitali del mondo del privato, anche il Pnrr, per ricostruire un quadro di prospettiva di crescita fino al 2026 fino al 2026, potrebbe risultare infruttuoso”.

Il caro energia in manovra

Giorgetti ha specificato: “L’azione dell’escutivo è schiacciata sul presente per limitare l’impatto dei costi energetici su imprese e famiglie vulnerabili. Salvaguardando la sostenibilita della Finanza pubblica”.

