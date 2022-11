Foto da Unsplash

La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa ha annunciato le misure

In manovra diverse misure per la natalità e la famiglia, dalla tampon tax all’aumento degli assegni per i nuclei familiari numerosi, fino al mese in più di congedo parentale retribuito all’80%.

Misure per le famiglie

Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro. Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile (tampon tax). Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una “Carta Risparmio Spesa” per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di “buoni spesa” da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni). Per il 2023 assegno unico per famiglie con 3 o più figli. In particolare, sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli. Confermato l’assegno per i disabili. “Per le famiglie lo stato interviene per calmierare le bollette portando il tetto dei 12mila euro di Isee a 15mila euro, questa misura pesa circa 9 miliardi”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

Congedo, un mese in più all’80%

Giorgia Meloni ha detto in conferenza stampa che ci sarà un mese in più di congedo retribuito all’80%, che sarà possibile prendere fino ai 6 anni d’età dei figli. Nella legge di bilancio “c’è una misura molto importante sul congedo parentale, ora retribuito al 30%. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere. – ha detto Meloni – Abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% utilizzabile fino al sesto anno del bambino. Una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili”.

Agevolazioni per acquisto prima casa

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata