Mentre si continua a scavare nel fango alla ricerca dei dispersi e si lavora per mettere in sicurezza gli sfollati, sono numerosi i politici che esprimono la loro vicinanza per quanto successo a Casamicciola, a Ischia, dove un nubifragio si è abbattuto sull’isola causando danni e allagamenti.

Conte: “Vicino a popolazione”

“Le immagini che giungono da Ischia, sferzata stanotte da un violento nubifragio, sono terribili. Siamo vicini alle popolazioni coinvolte, in un territorio già in passato colpito da simili sciagure. Grazie a coloro che da ore stanno prestando soccorso”. Lo scrive su Twitter il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

Carfagna, vicinanza a cittadini pensiero va ai dispersi

“Solidarietà e vicinanza agli ischitani duramente colpiti dal maltempo che si è abbattuto sull’isola e gratitudine alle donne e agli uomini impegnati con coraggio e senso civico nelle attività di soccorso. Il mio pensiero va ai dispersi e alle loro famiglie”. Così, su Twitter, la presidente di Azione Mara Carfagna.

Calenda: “Tragedia lascia attoniti”

“Vicini alla popolazione di Ischia colpita così duramente da una tragedia che lascia attoniti. Il mio pensiero e il mio ringraziamento va a chi in queste ore è al lavoro per aiutare e assistere chi è in difficoltà”. Così sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

Letta: “Dolore e vicinanza a famiglie coinvolte”

“Il dramma di Ischia. Il dolore e la vicinanza alle famiglie coinvolte”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su Twitter.

