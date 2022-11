Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica dopo il Consiglio Energia a Bruxelles

Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin è positivo e pensa che entro dicembre si possa raggiungere un accordo sul price cap. ” Dal clima che c’era posso dire di sì. C’è la volontà da parte di tutti i Paesi”, ha detto Pichetto dopo la riunione del Consiglio Energia a Bruxelles e ha aggiunto che l’ok ad altri pacchetti arriverà solo se ci sarà un accordo sul tetto ai prezzi dell’energia. “Anche l’Italia ha chiesto che non ci fosse uno spacchettamento. Ho affermato che sia sulle rinnovabili sia su solidarietà e piattaforma abbiamo detto che ci sta bene, che è un bel punto di mediazione, ma non abbiamo approvato. L’approvazione avverrà insieme su tutti e tre i fronti, compreso quello su cui in questo momento non c’è l’accordo”, ha concluso il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata